Уряд ініціював посилення соцзахисту ветеранів

Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на забезпечення додаткових гарантій соціального захисту ветеранів війни». Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, повідомляє Укрiнформ.

"Документ, який є складовою Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, вносить зміни до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про зайнятість населення», «Про соціальні послуги» в частині посилення соціальної захищеності українських ветеранів та членів їхніх сімей на державному і місцевому рівнях" , - інформує пресслужба Мінветеранів.

Йдеться, зокрема, про встановлення додаткових гарантій соціального захисту захисників та захисниць, постраждалих учасників Революції Гідності, а саме: на безоплатне отримання психологічних, соціальних та освітніх послуг, а також посилення їхньої соціальної захищеності на випадок безробіття.

Зазначається, що проєктом закону посилюється роль центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підтримки підприємницьких ініціатив серед ветеранів та постраждалих учасників Революції Гідності.

Крім того, впроваджується розробка державних, регіональних та місцевих програм соціального захисту захисників і захисниць та членів їхніх сімей.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна висловила сподівання на швидкий розгляд та ухвалення цього законопроєкту Верховною Радою.