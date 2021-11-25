Джонсон та Макрон домовилися боротися з перевезенням мігрантів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон вважають за необхідне спільними зусиллями припинити діяльність із нелегального перевезення мігрантів через Ла-Манш, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У пресслужбі британського прем'єра зазначили, що в ході телефонної розмови лідери двох країн "погодилися активізувати спільні зусилля, щоб запобігти смертельно небезпечним спробам перетину протоки та припинити діяльність банд, які несуть загрозу життям людей".

За інформацією The Guardian, Джонсон запропонував Макрону налагодити спільне поліцейське патрулювання вздовж узбережжя. Прем'єр у телефонній розмові сказав, що він "приголомшений" трагедією, і припустив, що французький уряд не завжди підходив до проблеми "так, як, на його думку, заслуговує ситуація". За словами Джонсона, бандам, які займаються перевезенням людей, "у буквальному розумінні сходить з рук вбивство".

У відповідь Макрон, як пише газета, підкреслив "загальну відповідальність" Франції та Великобританії, сказавши Джонсону, що чекає від британців повної співпраці та сподівається, що вони не будуть використовувати трагічну ситуацію "у власних політичних цілях".