Курс валют НБУ на 25 листопада

Курс валют НБУ на 25 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 24 листопада підвищився на 7 коп. до 26.93 за 1 долар.

Євро подешевшав на 6 коп. до 30.17 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.60 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 3 коп. до 35.95 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 28.78 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 6.45 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.927 300 +0.067
EUR Євро 30.173 400 --0.062
RUB рубль 0.360 150 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 35.947 900 +0.032
CHF Швейцарський франк 28.782 300 --0.035
PLN Польський злотий 6.447 300 +0.037

Новини

analytics