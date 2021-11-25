Курс валют НБУ на 25 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 24 листопада підвищився на 7 коп. до 26.93 за 1 долар.

Євро подешевшав на 6 коп. до 30.17 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.60 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 3 коп. до 35.95 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 28.78 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 6.45 за 1 польський злотий.