Курс валют НБУ на 25 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 25 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 24 листопада підвищився на 7 коп. до 26.93 за 1 долар.
Євро подешевшав на 6 коп. до 30.17 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.60 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 3 коп. до 35.95 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 28.78 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 6.45 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.927 300
|EUR
|Євро
|30.173 400
|RUB
|рубль
|0.360 150
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.947 900
|CHF
|Швейцарський франк
|28.782 300
|PLN
|Польський злотий
|6.447 300