День подяки 2021: як індичка стала його головною стравою

День подяки 2021 року випадає на 25 листопада. Це одне з найпопулярніших свят США, коли американці дякують Богові та близьким за все добре, повідомляє Обозреватель.

Щорічно його дата змінюється, оскільки за традицією його відзначають кожного четвертого четверга листопада. Як святкують День подяки, читайте далі в матеріалі.

Історія Дня подяки

У листопаді 1620 року до берегів Північної Америки причалили перші англійські переселенці – засновники Плімутської колонії (зараз територія штату Массачусетс).

Більша половина з них не змогли пережити сувору зиму на нових землях та загинули від голоду, холоду та хвороб. З настанням весни індіанці допомогли чужинцям обробити кам'янистий ґрунт – перший урожай виявився несподівано багатим.

"Перший День подяки. 1621". Дж. Л. Ферріс. Джерело: Wikimedia Commons

Вільям Бредфорд, губернатор перших поселенців, виступив з пропозицією відзначити свято подяки Богу. На перший День подяки восени 1621 року покликали близько сотні індіанців, які допомогли англійцям вижити.

Згодом, у 18 столітті перший президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон запропонував зробити День подяки національним святом та відзначати його 26 листопада. А 1941 року Конгрес США ухвалив білль, який встановив нову дату урочистості – четвертий четвер листопада.

Чому на День подяки готують індичку

За переказами, однією з головних страв першого Дня подяки була смажена індичка. Цей птах, який водився в лісах Північної Америки, полюбився колоністам завдяки своїй невибагливості в їжі, швидкому росту та великим габаритам (до 11 кг).

Ось уже протягом чотирьох століть американці дотримуються традиції готувати індичку на День подяки. Крім того, запечена тушка індички є популярною стравою на Різдво та Великдень.

Щороку до Дня подяки в США відбувається так звана Церемонія помилування індички. Президент країни зачитує відповідний указ, після чого птах, поданий йому, вирушає доживати свого віку до зоопарку.

Як відзначають День подяки: головні традиції

У свято заведено всією сім'єю збиратися за вечерею, під час якої кожен дякує Богові за все добре, що було в році.

Крім індички з журавлинним сиропом, до столу традиційно подають гарбузовий пиріг, а саму вечерю прикрашають яблуками, гарбузами, апельсинами, горіхами, кукурудзою та іншими плодами, що символізує багатство дарів природи.

У День подяки заведено всією сім'єю збиратися за вечерею. Джерело: Pexels

Також існує звичай робити добрі справи, пригощати їжею нужденних та жертвувати на благодійність. У День подяки зазвичай стартують масштабні різдвяні розпродажі; по всій країні проходять костюмовані паради та концерти.