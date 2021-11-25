Байдену видалили потенційно передракову аденому

Медики ідентифікували поліп, видалений у президента США Джо Байдена під час колоноскопії, як трубчасту аденому - доброякісне, але потенційно передракове утворення, яке наразі не вимагає подальшого втручання. Про це йдеться у заяві лікаря Білого дому Кевіна О'Коннора, повідомляє РИА Новости.

Байден минулого тижня проходив медичне обстеження, за підсумками якого лікарі зробили висновок, що стан його здоров'я дозволяє без жодних обмежень виконувати обов'язки глави держави та верховного головнокомандувача.

"У президента Байдена був видалений з висхідної кишки 3-міліметровий доброякісний на вигляд поліп... Взятий на гістологічне дослідження зразок був ідентифікований як трубчаста аденома, схожа на поліп, який у нього видаляли у 2008 році" , - йдеться в пресрелізі. який був поширений через журналістський пул Білого дому за згодою пацієнта.

О'Коннор пояснив, що трубчаста аденома є доброякісним утворенням, що повільно зростає, але вважається "потенційно передраковим пошкодженням, яке наразі не вимагає додаткового втручання".