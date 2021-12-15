День Святого Миколая в Україні: дата свята, прикмети, що подарувати дітям

Микола Чудотворець вважається одним з найбільш шанованих святих в Україні. День Святого Миколая - торжество, під час якого віруючі згадують небожителя. Він прославився, як захисник знедолених, хворих і нужденних. З давніх-давен Миколі молилися хлібороби, скотарі і рибалки, останніх, до речі, він захищав від небезпек на воді, повідомляє УНІАН.

День Святого Миколая - дата

Щорічно в Україні День Святого Миколая відзначається 19 грудня - зимовий, а весняний - 22 травня. Взимку цього свята особливо чекають діти, так як, згідно з традицією, святий залишає у них під подушкою солодощі та подарунки.

День Святого Миколая 2021 - історія свята

Микола Чудотворець, Микола Угодник або Святитель Миколай - так його називають православні віруючі. Згідно з древніми писаннями, чоловік жив в III-IV століттях і прославився багатьма чудесами. Одна з легенд свідчить, що одного разу Микола Чудотворець врятував від страти безвинно засуджених людей, зупинивши ката з мечем. А також вберіг жителів міста Міри від голоду, приснившись одному з італійських купців, давши йому грошей і попросивши його приїхати до людей із зерном.

На честь Миколи Угодника було побудовано безліч храмів і монастирів, святого шанують представники християнства в багатьох країнах, а в Україні в пам'ять про Чудотворця назвали місто.

Традиції на День Миколая Угодника

Православні знають, що один з найбільш шанованих святих протегує всім мандрівникам, морякам, а також жебракам, хворим і, звичайно, дітям. Тобто, тим, хто потребує його допомоги. Головна традиція свята - подарунки та цукерки, які святий вночі кладе під подушку малюкам.

Історія її вельми цікава: в сусідньому будинку від Миколи жив бідний вдівець, дочка якого закохалася в хлопця з багатої сім'ї. Але батьки нареченого не хотіли брати в сім'ю безприданницю. Тоді Микола під покровом ночі кинув у вікно дівчини згорток з монетами, таким чином забезпечивши їй придане і не дозволивши розлучити закоханих. З того моменту Микола відчув, що допомога - його покликання і почав підкидати в будинки нужденних іграшки, одяг або гроші.

Часто саме в День Святого Миколая в багатьох містах ставлять святкові ялинки на площах, влаштовують передноворічні гуляння, ярмарки та концерти. Благодійні організації вітають дітей-сиріт з цим світлим святом.

День Миколи Чудотворця - прикмети, обряди

З давніх-давен вважалося, що після 19 грудня починаються сильні морози. Селяни в цей день варили пиво і ставили в церкві свічку, благаючи Чудотворця про всілякі блага і хорошому врожаї в наступному році. Господині пекли пироги, накривали святкові столи і запрошували сусідів в гості, щоб разом шанувати пам'ять Святого Миколая і відзначати свято.

Ви можете підтримати давню традицію, приготувати смачну вечерю, зібратися у вузькому сімейному колі або покликати родичів. Візьміть на себе роль Чудотворця і подаруйте своїй дитині:

насолода;

довгоочікувану іграшку;

одяг;

розвиваючу гру;

квиток на розважальний захід;

книга.

Головне - пам'ятати, що в День Миколи Чудотворця необхідно бути в доброму здоров'ї і гарному настрої, ні в якому разі не лаятися, а тільки радіти і дякувати святого за те, що відбувається у вашому житті.