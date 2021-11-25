Блінкен і Столтенберг обговорили ситуацію навколо України

Ситуація, пов’язана із зосередженням російських військ біля кордону з Україною, стала одним із головних питань спілкування держсекретаря США Ентоні Блінкена й генсека НАТО Єнса Столтенберга напередодні міністерської зустрічі членів Альянсу в Ризі, повідомляє Укрінформ.

Про це офіційно повідомили в Державному департаменті США в середу за результатами розмови двох лідерів.

«Державний секретар Ентоні Блінкен спілкувався сьогодні (середа -ред.) з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоби обговорити порядок денний засідання міністрів закордонних справ НАТО з 30 листопада по 1 грудня, а також повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України» , - зазначили в Держдепі.

У відомстві також підкреслили, що держсекретар Блінкен «з нетерпінням очікує» участі в міністерській зустрічі, яка відбудеться в Ризі, а також обговорення усього спектру питань, які стоять перед Північноатлантичним альянсом.