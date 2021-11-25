Що очікується на валютному ринку у четвер

У середу в результаті ослаблення гривні, що триває, на міжбанківському валютному ринку котирування безготівкового долара підійшли до рівня 27 гривень. В окремі моменти цінники від продавців перевищували навіть цей рівень.

Сьогодні у США – велике свято; усі американці відзначають День Подяки. Усі банки та біржі будуть закриті, а в Україні торги на міжбанку проходитимуть за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнім числом). Обороти будуть значно нижчими, ніж у звичайні дні: охочих проплатити за валюту сьогодні, а отримати її тільки завтра знайдеться не так багато. За таких умов «захищати» рівень 27 гривень буде простіше. І лише від позиції Національного банку залежить, чи продовжить долар зростання та підніметься вище – чи зупиниться на вже досягнутому рівні.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,90/27,00 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в середу відстежував найменші зміни настрою на міжбанківському валютному ринку і кілька разів протягом дня змінював напрямок тренду. Вранці готівковий долар продавали за 26,93-26,95 гривень. До 11-ї години цінник підняли до 26,98-27,00 гривень: брати дорожче оптові покупці навідріз відмовилися. Потім відразу після виходу НБУ з інтервенцією долар подешевшав до 26,95-26,96 гривень. Після обіду, коли стало очевидно, що зростання на міжбанку триває, готівка теж пішла вгору і надвечір досягла 27,05 гривень на продажу. За 27,03-27,05 гривні долар почнуть продавати і в четвер вранці. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо Національний банк не допустить зростання безготівкового долара вище за 27 гривень, готівковий «американець» теж залишиться на тому ж рівні.

Євро на ринку FOREX у середу продовжив падіння і встановив новий річний мінімум – 1,1184, що на 39 пунктів нижче за попередній. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 1,1196-1,1216, намагаючись хоч трохи скоригувати вчорашнє падіння. Готівковий євро в останні дні зберігає відносну стабільність, оскільки два різноспрямовані вектори – падіння гривні та падіння євро у світі – частково компенсують один одного. Ось і вчора протягом усього дня він торгувався у діапазоні 30,28–30,33 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за тією самою ціною. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні вірогідніше зростання цінника протягом дня.

Російський рубль третій день поспіль затиснутий між рівнями 74,20 та 75,20 рублів за долар. Вранці четверга він укотре зміцнився з 75 до 74,65 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора подорожчав на 2 копійки та продавався по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів. Сьогодні та завтра очікується, що ціна російської валюти не вийде за межі діапазону 3,60-3,65 гривні за 10 рублів.