Лопес погодився на реванш із Ломаченком

Але лише за умови, що український боксер підніметься до першого напівсереднього дивізіону, повідомляє Сьогодні.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес згоден провести повторний бій із Василем Ломаченком, якого здолав одноголосним рішенням суддів у жовтні минулого року.

Але для цього Ломаченко має піднятися до категорії 140 фунтів (63,5 кг).

Про це Теофімо Лопес заявив в інтерв'ю Complex.com.

"Щоб реванш із Ломаченком відбувся, українець має піднятися до категорії 140 фунтів. Якщо вони хочуть добитися цього бою, нехай піднімаються. Коли я бився з Ломаченком торік, то зробив вагу, але відчував себе надто легким. Мені здавалося, що Ломаченко був важчим за мене" , – заявив Лопес.