Лопес погодився на реванш із Ломаченком
Але лише за умови, що український боксер підніметься до першого напівсереднього дивізіону, повідомляє Сьогодні.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес згоден провести повторний бій із Василем Ломаченком, якого здолав одноголосним рішенням суддів у жовтні минулого року.
Але для цього Ломаченко має піднятися до категорії 140 фунтів (63,5 кг).
Про це Теофімо Лопес заявив в інтерв'ю Complex.com.
"Щоб реванш із Ломаченком відбувся, українець має піднятися до категорії 140 фунтів. Якщо вони хочуть добитися цього бою, нехай піднімаються. Коли я бився з Ломаченком торік, то зробив вагу, але відчував себе надто легким. Мені здавалося, що Ломаченко був важчим за мене", – заявив Лопес.
"Моє тіло просто вимагає: "Пішли до першої напівсередньої ваги. Що ми ще тут забули?" Люди побачать реванш із Ломаченком, якщо він підніметься у 140. До зустрічі у першій напівсередній вазі", – додав Лопес.