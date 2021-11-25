Кабмін виділив майже 34 млн на боротьбу з лісовими пожежами

Лісова галузь України отримає близько 34 млн грн на боротьбу з пожежами, повідомляє Ділова столиця.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

За 33,7 млн грн планують оновити протипожежне обладнання та техніку, що допоможе лісівникам вчасно виявляти та гасити пожежі, знизить ризик виникнення надзвичайних ситуацій на території лісгоспів.

Зокрема, йдеться про придбання:

9 протипожежних щогл;

9 систем спостереження;

20 транспортних засобів;

21 модуля з резервуаром для води на 600 літрів з насосними станціями.

"Пожежі є однією з найбільших загроз для українських лісів, особливо у весняно-осінній період. Торік ліси Держлісагентства постраждали від 2500 пожеж на площі понад 74,6 тис. га. Найбільше втрат зазнали Житомирщина, Харківщина та Луганщина, а наша держава отримала збитків майже на 20 млрд грн" , — зазначив виконувач обов'язків Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Він додав, що Міндовкілля вживає системних заходів задля запобігання пожежам, адже це дешевше та ефективніше, ніж потім долати їх наслідки.