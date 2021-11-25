На європейському ринку з'являться нові електробуси

Незабаром європейськими дорогами поїдуть новітні електробуси Anadolu Isuzu, оснащені передовими акумуляторними системами американської марки Proterra, повідомляє Автоцентр.

Відповідну угоду про співпрацю було підписано днями Гаретом Джойсом, президентом Proterra Inc. та Тугрулом Аріканом, генеральним директором Anadolu Isuzu.

У результаті обидва виробники відкривають для себе європейських ринок електробусів великого класу. Батареї Proterra планується встановлювати на новітні низькопідлогові моделі City VOLT завдовжки 12 та 18 м, розробка яких сьогодні йде повним ходом.

Зазначимо, що сьогодні Anadolu Isuzu пропонує 8-метровий електробус Novo City VOLT, який нещодавно брав участь у турі європейськими містами. Він оснащується електродвигуном потужністю 255 кВт. та літій-іонними батареями ємність 211 або 269 кВт., які забезпечують запас ходу до 300 та 350 км без кондиціонера та до 200 та 250 км з кондиціонером відповідно.

З новими батареями турецькі автобуси матимуть змогу проїжджати без підзарядки набагато більше. Зазначимо, сьогодні компанія Proterra випускає електробуси п'ятого покоління. 12-метрова модель ZX5 може комплектуватися одним або двома електромоторами (потужністю до 550 к. с.) та батареями ємністю 225, 450 або 675 кВт. У разі запас ходу сягає 526 км.