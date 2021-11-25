У шахті в Росії стався вибух: постраждали десятки людей

У Росії на шахті "Листяжна" у Кузбасі стався вибух у вентиляційному штреку на глибині 250 м, усередині було 287 осіб.

Про це повідомило джерело Інтерфаксу.

"За попередньою інформацією, на перше місце вийшла версія несправності обладнання та природні причини" , - розповів співрозмовник агентства.

Водночас джерело ТАСС повідомляє, що причиною НП міг стати спалах вугільного пилу.

Телеграм-канал Mash Siberia, з посиланням на Кузбаський центр медицини катастроф, повідомляє, що до лікарні привезли 43 людини, 2 в реанімації, 41 - легкої та середньої тяжкості.

Місцезнаходження 49 гірників не встановлено.

За словами шахтарів, вранці перед зміною прилади показали перевищення рівня метану, але їх все одно змусили працювати.