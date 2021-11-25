ВООЗ розкрила головного розповсюджувача коронавірусу

На сьогодні нещеплені громадяни залишаються головним розповсюджувачем коронавірусу у світі. Про це заявили у Європейському бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє Лента.Ру.

В організації вкотре закликали людей пройти повний цикл вакцинації від COVID-19.

"Це особливо важливо для пріоритетних груп, таких як люди віком 60 років і старші, а також люди з ослабленим імунітетом" , - наголосили в бюро.

У ВООЗ звернули увагу на ефективність більшості профілактичних заходів, таких як носіння захисної маски та регулярне провітрювання приміщень. Важливим також назвали дотримання соціальної дистанції, миття рук та тестування за наявності симптомів захворювання. В організації наголосили, що спільне застосування зазначених заходів допоможе у боротьбі з пандемією.

Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус назвав "шокуючим дисбалансом" ситуацію з глобальним розподілом вакцин від коронавірусу.

"Усього у світі застосовано понад 7,3 мільярда доз вакцини, проте близько 70 відсотків цієї кількості пішло всього в 10 країн" , - уточнив він.

Глава організації також зазначив, що у світі щеплено близько сорока відсотків людей, проте в Африці — лише шість відсотків.