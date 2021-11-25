Ефективна маска, яка поверне здоров'я і силу вашому волоссю

Глина має ряд корисних властивостей, вона багата мінералами, які допомагають впоратися з багатьма проблемами волосся і шкіри голови, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

В Instagram був опублікований суперефективний домашній рецепт маски для росту і густоти волосся.

Глина позитивно впливає на цибулини, живить і зміцнює коріння волосся. Маски для волосся з глиною допомагають регулювати роботу сальних залоз, надають волоссю об'єм, допомагають скоротити випадання і ламкість волосся. Кремній - є основою будь-якої глини (приблизно 45% від загального складу). Цей мінерал дуже корисний для здоров'я і краси людини, завдяки чому, глину можна використовувати в косметології.

Корисні властивості кремнію для волосся: ⠀

- допомагає нормалізувати вироблення шкірного сала;⠀

- глибоко очищає шкіру і волосся від різних забруднень;⠀

- допомагає синтезувати колаген в клітинах;⠀

- зміцнює волосся і стимулює його зростання.

До складу перцевої м'яти входять дубильні речовини, ефірні масла, органічні кислоти і цілий комплекс вітамінів і мінералів. М'ята має місцеву охолоджуючу і дратівливу дію. Це стимулює приплив крові до шкіри голови. Фолікули отримують більше харчування. Відбувається очищення волосся і шкіри голови від пилу і надлишків шкірного жиру. Все це сприяє швидкому відростання здорових пасом. ⠀

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ: ⠀

2 ст. л. білої або блакитної глини.⠀

2 краплі ефірного масла перцевої м'яти.

Глину розвести кип'яченою водою до кремоподібного стану зручного в нанесенні, додати масло, перемішати, маску нанести на корені волосся, голову утеплити, витримати 30-40 хвилин, голову помити звичним для вас способом. Застосування: 1 раз на тиждень. Курс: 5-7 процедур.