Загроза вторгнення РФ в Україну. США готуються до непередбачених обставин
США готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням військ Росії біля кордонів України. Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, наскільки це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс на брифінгу.
За його словами, США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників з цієї тематики.
"Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до ряду непередбачених обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося", - заявив Прайс.
Журналіст попросив уточнити, чи включають ці "непередбачені обставини" сценарій 2014 року.
"Послухайте, для мене нерозумно вдаватися в подробиці. Але для нас розумно займатися широким спектром дій з планування на випадок непередбачених обставин", - відповів Прайс.
Нагадаємо, міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team опублікувала власне розслідування про "насторожуюче" скупчення Росією військ і техніки поблизу кордонів з Україною.