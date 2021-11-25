Загроза вторгнення РФ в Україну. США готуються до непередбачених обставин

США готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням військ Росії біля кордонів України. Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, наскільки це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс на брифінгу.

За його словами, США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників з цієї тематики.

"Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до ряду непередбачених обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося" , - заявив Прайс.

Журналіст попросив уточнити, чи включають ці "непередбачені обставини" сценарій 2014 року.

"Послухайте, для мене нерозумно вдаватися в подробиці. Але для нас розумно займатися широким спектром дій з планування на випадок непередбачених обставин" , - відповів Прайс.

Нагадаємо, міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team опублікувала власне розслідування про "насторожуюче" скупчення Росією військ і техніки поблизу кордонів з Україною.