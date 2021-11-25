Німеччина перевищила поріг у 100 тисяч смертей від коронавірусу

Кількість смертей від коронавірусу в Німеччині 25 листопада перевищила поріг у 100 тисяч, повідомляє Українська правда.

Про це заявили в Інституті Роберта Коха.

Наразі в Німеччині від коронавірусу померли загалом 100 119 людей. Понад 5,5 мільйона заразилися COVID-19.

Протягом однієї доби у Німеччині зареєстровано 75 961 нових випадків зараження коронавірусом – це новий максимум від початку пандемії.

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості інфекцій дискусія про введення загальної вимоги вакцинації від коронавірусу набрала обертів за останні кілька днів.