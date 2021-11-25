В озеро Києва зливають відходи: на воді плівка від нафтопродуктів
У київську водойму зливають нафтопродукти. Йдеться про озеро Кирилівське в Оболонському районі столиці, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.
Відзначається, що викид нафтопродуктів стався 23 листопада.
Даний факт передано для розслідування в рамках кримінального провадження 4202110205000092 за ст.242 Кримінального кодексу України ("Порушення правил охорони вод) в Оболонську окружну прокуратуру міста Києва.
Завдяки небайдужим мешканцям району було розпочато кримінальне провадження. Заяву в поліцію подала Аннабелла Моріна.
"Велике прохання: якщо ви бачите, що якась автозаправка, автомийка, що зливає в систему зливової каналізації відходи своєї діяльності або бачите скиди в озера, як вчора в Кирилівське, направляйте в прокуратуру матеріали з вимогою долучити до розслідування у зазначеному провадженні", - сказано в повідомленні на сторінці.
Для довідки
Відзначимо, що в Кирилівське озеро нафтопродукти потрапили через річку Сирець.
Річка Сирець - історична і значуща. У всі віки це була притока Почайни, сьогодні вона впадає в одне з Почайнинських озер.
У місці впадання сирцю в Почайну в 50-тих роках минулого століття експедиція "Великий Київ" знайшла поселення трипільської культури (4 тис. до н. е.).