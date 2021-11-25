Чи дорожчатиме зріджений автомобільний газ - прогноз

Ціна за літр зрідженого автомобільного газу на АЗС перевищила 19 грн/л. Це багато чи мало? Якщо газ і далі дорожчатиме, то мало. А якщо почне дешевшати? Які перспективи цін на зріджений автомобільний газ, розповіли провідні експерти, повідомляє Autoconsulting.

З кінця вересня, за даними Консалтингової групи А-95, середня ціна зрідженого автомобільного газу на АЗС зросла на 2 грн. Але зростання цін на автогаз розпочалося ще раніше. У липні він коштував у районі 15 грн/л, а в січні цього року – трохи більше ніж 12 грн/л. Тобто менше, ніж за рік ціна газу піднялася на цілих 7 грн/л. Чого чекати далі?

Як повідомив аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн, зріджений газ, а точніше - зріджений нафтовий газ (ЗНД) останнім часом став мало прогнозованим продуктом. Це сталося тому, що зв'язок вартості ЗНД із ціною нафтопродуктів послабшав. Причина у тому, що у світі споживання ЗНД саме автомобілістами – невелике. Його використовують, в основному, у нафтохімії для виготовлення полімерів, у приготуванні їжі та для обігріву. На тлі пандемії попит на ЗНД різко зріс і до цього додалося початок опалювального сезону та подорожчання природного газу в Європі. Тому тепер зростання чи падіння цін на нафтопродукти вже не має на увазі подібної реакції цін на газ.

ЗНД подорожчав не лише у нас. Це – глобальна тенденція, ціна на газ піднялася у всьому світі. У тому числі через глобальну енергетичну кризу. У тій же Туреччині, за інформацією Куюга, ціна газу настільки зросла, що становить сьогодні вже 83% вартості бензину. Хоча раніше вона була близько 50%. Тож внутрішні українські чинники на ціну ЗНД у нас на ринку не впливають. Хоча в Україні через подорожчання природного газу ЗНД почали використовувати, наприклад, аграрії для сушіння зерна.

Ціна на ЗНД зросла скрізь і якихось передумов для зміни ситуації, що склалася, пан Куюн поки не бачить.

На думку Артема Куюна, з урахуванням усіх викладених чинників ЗНД сьогодні навіть недооцінений. Потенціал для подорожчання є. Чи буде він використаний – питання. Але з урахуванням зниження попиту на ЗНД автомобілістів у холодний період, оптимістичний прогноз - це збереження існуючої ціни у грудні та січні 2022 р. За оптимістично зваженим сценарієм, ціна на ЗНД у грудні та січні підніметься на 1 грн/л, - вважає Артем Куюн.

З Артемом Куюном не зовсім погоджується директор спеціальних проектів у НТЦ “Психея”, професор Геннадій Рябцев. За його інформацією, попит на зріджений газ справді зріс у зв'язку з початком опалювального сезону. І його активно використовують як котельне паливо і в Польщі, і в Туреччині. В результаті, постачання газу з Росії та Білорусії більшою мірою були переорієнтовані на ці та інші європейські країни. Крім того, через подорожчання природного газу зріс неавтомобільний попит на зріджений нафтовий газ у самій Україні. Таким чином у нас сформувався ситуативний дефіцит на ЗНД.

З іншого боку, автомобілісти менше використовують зріджений газ у холодну пору. До того ж, збільшилися постачання ЗНД із Казахстану. Більше того, за інформацією Рябцева, після того, як в Україні ціни на газ піднялися, ми стали “преміальним ринком”, і до нас уже почали постачати газ із Польщі. За існуючої у нас сьогодні ціною – це вигідно.

Оскільки продукту стало достатньо, а попит на нього в Україні вже не збільшується, Рябцев прогнозує, що ціни мають стабілізуватися. А за кілька місяців вони можуть навіть впасти, повернувшись до рівня 17 грн/л. І Геннадій Рябцев не бачить якихось об'єктивних причин чи навіть форс-мажорних обставин, які призвели б до подальшого зростання цін на ЗНД у найближчі місяці. Не кажучи вже про різкий їхній стрибок.

Такий прогноз, напевно, сподобається автомобілістам більше.