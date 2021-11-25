ЄС змінить правила перетину кордону
Європейський союз має намір змінити правила перетину кордонів. Це пов'язують зі складною ситуацією з коронавірусом. Про це повідомляє єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю La Razon, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
За її словами, ситуація з COVID-19 в Європі змінилася через ослаблення карантинних обмежень та уповільнення вакцинації.
"Зима буде дуже тяжкою. У грудні та січні буде велике навантаження на лікарні", - зазначила Кіріакідес.
Вона пояснила, що всім країнам, в яких вакциновано не більше 80% населення, доведеться "вжити складних заходів".
"За кілька днів правила перетину кордонів Євросоюзу зміняться. Загострення пандемії потребує оновлення інформації, що передається між штатами. У грудні та січні навантаження на систему охорони здоров'я зросте. Як я вже наголошувала, що треба готуватися до суворої зими", - резюмувала Кіріакідес.