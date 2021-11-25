ЄС змінить правила перетину кордону

Європейський союз має намір змінити правила перетину кордонів. Це пов'язують зі складною ситуацією з коронавірусом.﻿ Про це повідомляє єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю La Razon, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За її словами, ситуація з COVID-19 в Європі змінилася через ослаблення карантинних обмежень та уповільнення вакцинації.

"Зима буде дуже тяжкою. У грудні та січні буде велике навантаження на лікарні" , - зазначила Кіріакідес.

Вона пояснила, що всім країнам, в яких вакциновано не більше 80% населення, доведеться "вжити складних заходів".