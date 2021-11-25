Audi відкликає 200 тисяч авто через дивну поломку

Audi відкликає понад 200 тисяч автомобілів 2017-2020 років випуску через проблему з датчиком відключення бічної подушки безпеки пасажира. Система виявлення пасажира на передньому кріслі на деяких автомобілях інтегрована в Обігрів сидіння, повідомляє РБК-Україна.

Якщо Обігрів крісла пасажира несправний, то система може автоматично відключити подушку безпеки пасажира. На щастя, за замовчуванням на комбінації приладів при відключеному Airbag загоряється відповідний індикатор.

Невдало сів і вимкнув подушку безпеки: Audi відкликає 200 000 тисяч авто через дивну поломку

Відкликання торкнеться близько 20 тисяч автомобілів версії S5, 123 тисяч седанів і універсалів A4, 11 тисяч купе A5 та 28 тисяч A5 Sportback, також близько 5 тисяч "заряджених" RS5 і ін.

Автовиробник зобов'язується безкоштовно замінити обігрів сидіння переднього пасажира. Нові компоненти мають модернізовану конструкцію, як і автомобілі, випущені після 18 листопада 2019 року.

В повідомленні, що анонсує відкликну кампанію, компанія попереджає, що є ймовірність, що в разі ДТП одна з фронтальних подушок може не розкритися.

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