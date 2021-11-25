США поповнили "чорний список" китайськими компаніями

США внесли дюжину китайських компаній, які займаються розробками в галузі квантових обчислень і працюють з іншими передовими технологіями, до "чорного списку", тим самим фактично позбавивши їх можливості працювати з американськими компаніями, повідомляє 3Dnews.

Обґрунтовано це тим, що через ці компанії китайські військові нібито можуть отримати доступ до критично важливих американських технологій.

Ці заходи практично повністю забороняють американським компаніям продавати свої технології загалом 27 організаціям, у тому числі 12 компаніям у Китаї та двом дочірнім компаніям у Японії та Сінгапурі. Крім компаній, що працюють із квантовими обчисленнями, до списку увійшли юридичні особи, які працюють у сферах напівпровідникової та аерокосмічної промисловості.

За заявою Міністерства торгівлі США, вісім китайських груп працювали над отриманням доступу до секретних квантових технологій, які можуть допомогти китайській армії покращити системи виявлення підводних човнів, а також полегшити спроби зламування систем шифрування США.

Внесення до "чорного списку" знаменують собою останню спробу адміністрації Байдена ускладнити доступ до передових технологій китайських військових. Минулого місяця представники американської розвідки попередили компанії США про зусилля Китаю щодо отримання доступу до технологій у таких сферах, як квантові обчислення та штучний інтелект.

Крім китайських компаній, у чорний список експорту потрапили 13 пакистанських фірм, які займаються діяльністю, пов'язаною з ядерними програмами та створенням балістичних ракет. У списку санкцій опинився і Московський фізико-технічний інститут (МФТІ), також нібито через розроблення озброєнь.

Раніше цього року США включили Phytium Technology в список санкцій, щоб запобігти використанню американських технологій при розробці напівпровідників для китайських суперкомп'ютерів, які використовуються для створення гіперзвукової зброї. Видання Financial Times нещодавно повідомляло, що Китай у липні провів випробування гіперзвукової зброї, що приголомшили Пентагон, що порушило питання про те, скільки американських технологій використовується китайськими військовими.

Серед китайських компаній, включених до чорного списку експорту, три дочірні підприємства Corad Technology, яка, як стверджують США, продавала американські технології Ірану, Північній Кореї та групам, пов'язаним з китайською армією. Крім того, до списку потрапили Shanghai QuantumCTek та Хефейська національна лабораторія фізичних наук.