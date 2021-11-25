Як відновити вилучені фото та відео на смартфоні

Неможливо застрахуватися від випадкового видалення фотознімків та відеофайлів з телефону. Сайт розповідає про способи відновлення важливих файлів, які допоможуть не лише заощадити час та гроші, а й не втратити нервові клітини, повідомляє Prostobank.ua.

Як відновити фотографії та відео на Android телефонах

Щоб повернути віддалений файл (фото чи відео) необхідно перевірити, чи є він у кошику:

Увійдіть до «Google Фото» на своєму Android пристрої Натисніть «Бібліотека» у нижній частині екрану Перейдіть до «Кошик» Виберіть і після натискання утримуйте файл, який потрібно відновити Натисніть кнопку «Відновити» у нижній частині екрана пристрою.

Вилучений файл з фото або відео вмістом з'явиться там, де він знаходився до видалення (бібліотека «Google Фото», програма «Галерея» на пристрої або альбом з фото чи відео).

У тому випадку, якщо об'єкт відсутній у Кошику, його відновити не вдасться. Можливі причини:

файл був видалений 60 або більше днів тому

після переміщення файлу в "Кошик", вона була навмисно очищена.

об'єкт із кошика був «видалений без можливості відновлення».

файл був видалений з «Галереї» без подальшої можливості його відновлення, при цьому резервну копію не було збережено.

Як відновити фото з SD картки

У випадку, якщо фотографії зберігалися на картці пам'яті MicroSD Вашого пристрою, і картка не була відформатована як внутрішній накопичувач, можна підключитися до комп'ютера через кабель і використовувати спецпрограми для відновлення даних, такі як PhotoRec, Transcend RecoverX або DMDE.

Як відновити фото з внутрішньої пам'яті Android телефону

У випадку, якщо на пристрої не було скидання до заводських налаштувань, фото та інші файли можна спробувати відновити за допомогою програм, таких як DiskDigger Photo Recovery.

Якщо йдеться про карту пам'яті, яка була попередньо відформатована як внутрішній пам'яті, після скидання пристрою до заводських налаштувань успіх малоймовірний.

Як відновити фотографії та відео на iPhone

Співробітники компанії Apple також передбачили можливість випадкового видалення користувачами об'єктів зі своїх айфонів та айпадів і створили вбудовану програму, яка всього кілька кліків здатна відновити нещодавно видалені фото і відео.

Для повернення вилучених файлів в iPhone потрібно:

Відкрити список усіх альбомів на пристрої Прокрутити сторінку з альбомами в самий низ Знайти альбом з назвою «Нещодавно видалені» і вибрати файли, що вас цікавлять Скористайтеся опцією відновлення потрібних вам об'єктів через натискання «Відновити».

Як відновити вилученi фотографії в iCloud

Відновити фото і відео на айфоні, якщо є резервна копія в iCloud, не важко:

Оновіть систему iPhone до останньої версії iOS: «Налаштування» / «Основні» / «Оновлення ПЗ» / «Встановити». Виконайте скидання всіх налаштувань: «Налаштування» / «Основні» / «Скинути» / «Скинути всі налаштування». Здійсніть відновлення резервної копії з iCloud: "Налаштування пристрою" / "Відновити з резервної копії". Увійдіть до iCloud під своїм Apple ID та вкажіть необхідну резервну копію для відновлення.

Як відновити вилученi фото в iTunes

Вилучені файли з вашої медіатеки iPhone можна відновити з резервної копії в iTunes.

Послідовність дій практично така, як і у разі відновлення в iCloud:

Перевірте наявність резервної копії Підключіть ваш айфон до комп'ютера (кабель або бездротове підключення) Запустіть iTunes на комп'ютері Після виявлення вашого iPhone програмою iTunes, на панелі завдань смартфона натиснути на іконку iTunes У розділі "Резервні копії" вибрати "Цей комп'ютер" У правому меню виберіть "Відновити з копії". У переліку резервних копій вибрати відповідну вам.

Як відновити фото без резервної копії

У тому випадку, якщо фото або відео повністю видалені з iPhone і раніше не були створені резервні копії - все одно можна відновити файли. Повної гарантії на відновлення сторонні програми дати не можуть, але якщо файли були видалені зовсім недавно, то спробувати відновити їх можна.

Наведені нижче програми вимагають підключення iPhone до комп'ютера через кабель.