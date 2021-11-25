Китай запустив ракету із новим супутником на борту

Шиянь-11 використовуватиметься для обстеження земельних та природних ресурсів, міського планування, а також запобігання та пом'якшення стихійних лих, повідомляє Корреспондент.

Китай здійснив успішний запуск ракети-носія Куайчжоу-1А (Швидкий човн-1А) із новим супутником Шиянь-11. Про це у четвер, 25 листопада, пише Синьхуа.

Вказано, що ракета стартувала о 7:41 за пекінським часом (1:41 за Києвом - ред.) з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. Супутник вже виведено на задану орбіту.

"Шиянь-11 в основному використовуватиметься для повсюдного обстеження земельних та природних ресурсів країни, міського планування, оцінки врожайності сільгоспкультур, а також запобігання та пом'якшення стихійних лих" , - йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що Куайчжоу-1А - це недорога і невелика твердопаливна ракета-носій, що відрізняється коротким циклом передстартової підготовки. Вона призначена для запуску низькоорбітальних супутників масою менше ніж 300 кілограмів.

Для ракети-носія Куайчжоу-1А цей політ став 13-м за рахунком.

Раніше цього тижня Китай вивів на орбіту новий супутник для спостереження Землі. Апарат Гаофень-302 разом з орбітальним супутником Гаофень-3 утворює мережу для формування супутникового угруповання радарів "земля-море".