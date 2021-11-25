Мовчання влади – це явка з повинною: Гончаренко про "вагнергейт"

Мовчання про ситуацію зі зривом операції із затримання "вагнерівців" - явка з повинною від української влади. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, повідомляє Україна 24.

"На мою думку, це явка з повинною - те, що влада мовчить, те, що влада відмовилася йти на Савіка Шустера в п'ятницю, де обговорювалася ситуація і був виступ Бурби, і відмовилася давати будь-які коментарі" , - сказав Гончаренко.

Він переконаний, що після слів ексглави ГУР Василя Бурби правоохоронні органи мали допитати голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

"Те, що досі не допитано Єрмака – це взагалі неможливо зрозуміти. Ми не можемо довести, що Бурба говорить правду, ми не знаємо. Ось Бурба говорить: я прийшов до Офісу президента, вийшов до нас Єрмак і дав таку вказівку. Ну, можна було б знайти і спитати Баранецького, колишнього першого заступника голови СБУ, але він мовчить. Тоді українські правоохоронці мають допитати Єрмака і запитати, чи давав він таку вказівку, як вказівку, наказ, побажання?" , – заявив нардеп.

Крім того, на допит мають викликати і главу України Володимира Зеленського.

"Нічого такого тут немає, чи давав він команду Єрмаку. Це нескладні речі, у ГБР є кримінальне провадження з вересня минулого року, проте досі Єрмака не допитано" , – заявив політик.

Гончаренко називає знущанням те, що тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді, яка має розібратися в причинах "вагнергейту", очолює представник "слуги народу".

"Що, "Слуга народу" розслідуватиме Зеленського та Єрмака? Вони кажуть, що Єрмак не мав права за своїми посадовими повноваженнями давати таку вказівку, тому й нічого допитувати. Це абсурд, тому що Єрмак не має права керувати урядом, але керує, не має право керувати депутатами, але він ними керує, не має права давати вказівки голові Верховної Ради, але їх дає.