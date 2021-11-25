Щорічна COVID-вакцинація: думка ВООЗ

Глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт прокоментував можливість щорічної вакцинації від коронавірусу. На його думку, поки зарано це стверджувати, але такої можливості не можна виключати.﻿ Про це він розповів в інтерв'ю, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

"Буде видно. Тому що ми маємо справу з новою хворобою і новими вакцинами" , - зазначив Хабіхт.

Він підкреслив, що на сьогодні для деяких препаратів, зокрема Sinovac і Sinopharm, необхідно додати третю дозу в первинний курс вакцинації, особливо для тих, у кого більш низький імунітет або у кого більш високий ризик захворювання COVID.

За його словами, зараз ведеться багато дискусій і досліджень з приводу зниження рівня імунітету.

"Для деяких груп населення, наприклад, медичних працівників, які перебувають на передньому краї боротьби, тих, хто має більш високий ризик зараження COVID, необхідно зробити додаткову вакцинацію" , - пояснив він.

Глава Бюро ВООЗ в Україні, зазначив, що кожна країна на цей час проводить оцінку ситуації, і ВООЗ пропонує оновлений посібник щодо подальших вакцинацій.