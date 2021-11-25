Таліби заявили про будівництво підприємства з переробки канабісу

Радикальний рух "Талібан" оголосив про намір створити в країні підприємство з переробки канабісу, повідомляє Корреспондент.

Про це напередодні написав начальник пресцентру МВС талібів Саїд Хості у Twitter.

У повідомленні зазначено, що підприємство буде створено за допомогою компанії Cpharm. При цьому відомство не повідомляє подробиць про цю фірму.

За даними Хості, з представниками цієї компанії зустрічався заступник міністра внутрішніх справ боротьби з наркотиками. Обсяг ймовірних інвестицій становить 430 млн доларів.

"Усі етапи контракту із зазначеною компанією завершено, і цей проект офіційно стартує найближчими днями" , - запевнив Хості і додав, що продукція цього підприємства також використовуватиметься для виробництва ліків та кремів.

На повідомлення талібів відреагувала австралійська фармацевтична компанія Cpharm.

"Ми надаємо консультаційні послуги фармацевтичним підприємствам в Австралії. Наша компанія ніяк не пов'язана ні з канабісом, ні з "Талібаном". Ми уявлення не маємо, звідки взявся пресреліз талібів, і хочемо запевнити всіх, що його не можна пов'язувати із Cpharm Pty Ltd" , - йдеться у заяві компанії.

Раніше в ООН заявили, що Афганістан збільшив виробництво опіуму цього року на 8% - до 6,8 тисячі тонн. Зараз ця країна забезпечує опіатами 80% всіх споживачів у світі.