У реєстрі нерухомості вказуватиметься ціна на землю

Кабінет міністрів України затвердив Постанову про покращення якості адміністративних послуг, у тому числі онлайн, та вдосконалення процедури реєстрації прав на нерухоме майно, повідомляє AgroPortal.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

«На сьогодні одним з основних векторів політики держави залишається диджиталізація адміністративних послуг та питання захищеності інформації, що обробляється в Єдиних та Державних реєстрах. З огляду на це як держава, так і споживачі адміністративних послуг зацікавлені у належній верифікації осіб, які звертаються для проведення реєстраційних дій. Отже, виникла потреба внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно з метою забезпечення ефективності механізмів перевірки суб'єктів речового права при проведенні державної реєстрації прав на нерухоме майно», — повідомив заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Сергій Орлов.

Так, затвердженою постановою Уряду вводиться інформаційна взаємодія з єдиними та державними реєстрами, створення та забезпечення функціонування яких входить до компетенції Мін'юсту, та автоматична перевірка та внесення до ДРРП відомостей про ідентифікований суб'єкт речового права, обтяження на підставі відомостей, отриманих з Державного реєстру платників податків та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Серед інших основних змін, внесених до Порядку ведення ДРРП та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

- відображення в ДРРП ціни нерухомого майна, встановленої в договорі (у разі набуття права власності на нерухоме майно за відплатним договором). Якщо за договором набувається право власності на декілька земельних ділянок та/або об'єктів будівництва — відомості про ціну кожного з таких об'єктів вносяться до ДРРП відповідно до визначеної у такому договорі ціни кожного з об'єктів;

- незастосування норми щодо обов'язкової наявності відомостей про технічну інвентаризацію закінченого будівництвом об'єкта під час проведення державної реєстрації права власності на житло за заявами, поданими в електронній формі, у разі якщо така державна реєстрація проведена до 1 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення;

- присвоєння адреси закінченим будівництвом об'єктам, що є складовою будинку, будівлі, споруди.