Росія запустила ракету Союз із військовим супутником

У Росії з космодрому Плесецьк в Архангельській області здійснено успішний запуск ракети-носія Союз-2.1Б з космічним апаратом в інтересах Міноборони РФ, повідомляє "Интерфакс".

Уточнюється, що запуск відбувся о 4:09 за московським часом (3:09 за Києвом) із пускової установки №4 майданчика №43 державного випробувального космодрому Міноборони РФ "Плесецьк". Усі передстартові операції та старт ракети пройшли у штатному режимі.

Виведення космічного апарату на розрахункову орбіту розгінним блоком "Фрегат" займе кілька годин, зазначили у Міноборони РФ.

Спеціалізований сайт Spaceflightnow повідомляв, що ракета-носій має вивести на орбіту апарат Єдиної космічної системи "Тундра", призначений для виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет.