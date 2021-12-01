Підвищення прожиткового мінімуму: розмір соцвиплат з 1 грудня

В Україні 1 грудня втретє за рік зросте розмір прожиткового мінімуму, від якого залежить багато соціальних виплат, зокрема пенсії та допомога на дітей. Окрім того, очікується другий етап підвищення мінімальної зарплати, повідомляє Слово і діло.

Для яких категорій українців та як зміниться розмір виплат від держави?

Прожитковий мінімум

На цей час прожитковий мінімум в Україні на одну особу становить 2 294 грн, з 1 грудня він зросте до 2 тис. 393 грн.

Прожитковий мінімум для різних груп населення з 1 грудня:

для дітей віком до 6 років – 2,1 тис. грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 618 грн;

для працездатних осіб – 2 481 грн;

для громадян, які втратили працездатність, – 1 934 грн.

Без змін залишається прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді та працівників державних органів – 2 102 грн, прокурора окружної прокуратури – 1,6 тис. грн.

Мінімальна зарплата

На цей рік у держбюджеті було заплановано два підвищення мінімальної зарплати. З 1 січня вона становила 6 тис. грн, з 1 грудня зросте до 6,5 тис. грн.

У погодинному розмірі мінімальна зарплата зросте з 36,11 грн до 39,12 грн.

До речі, на 2022 рік у проєкті держбюджету заклали лише одне підвищення мінімальної зарплати – до 6,7 тис. грн у жовтні.

Виплати на дитину

У грудні зросте розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами: вона надається у розмірі не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб та становитиме 620,25 грн.

Допомога при народженні дитини залишається незмінною – 41 280 грн: одноразова виплата – 10 320 грн, щомісячна – 860 грн. Грошовий еквівалент "пакету малюка" з грудня становитиме 6,3 тис. грн.

Допомога одиноким матерям становитиме:

на дітей віком до 6 років – 2,1 тис. грн;

на дітей віком від 6 до 18 років – 2 618 грн;

на дітей віком від 18 до 23 років – 2 481 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування становитиме:

на дітей віком до 6 років – 5 250 грн (7 350 грн для дітей з інвалідністю);

на дітей віком від 6 до 18 років – 6 545 грн (9 163 грн для дітей з інвалідністю).

Крім того, до 1 934 грн зросте допомога особі, яка доглядає хвору дитину.

Аліменти

Гарантований мінімальний розмір аліментів з 1 грудня:

для дітей віком до 6 років – 1 050 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1 309 грн.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на дитину до 6 років становитиме 2,1 тис. грн, віком від 6 до 18 років – 2 618 грн.

Максимальна сума аліментів на дитину до 6 років становитиме 21 тис. грн. Зазначимо, що батьки можуть домовитись про виплату більшої суми аліментів – це потрібно прописати у договорі.

Допомога малозабезпеченим сім'ям

Соціальна допомога призначається сім'ям, які постійно проживають на території України та мають середньомісячний сукупний дохід нижче за прожитковий мінімум для сім'ї.

З грудня прожитковий мінімум для призначення допомоги буде таким:

для працездатних осіб – 868,35 грн;

для осіб, які втратили працездатність, – 1 934 грн;

для дітей віком до 6 років – 2 730 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 403,4 грн;

для дітей віком від 18 до 23 років – 3 225,3 грн.

Максимальна сума допомоги з безробіття з 1 грудня становитиме 9 924 грн.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

З грудня державна соціальна допомога становитиме:

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгруп А та Б – 5 280,8 грн та 3 898,8 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 1 934 грн (з надбавкою на догляд – 2 997,7 грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 1 934 грн (з надбавкою на догляд – 2 610,9 грн);

на дітей з інвалідністю до 18 років – 1 934 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою для догляду – 4 503,8 грн;

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою для догляду – 2 403,8 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою для догляду – 5 280,8 грн;

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою для догляду – 2 662,8 грн;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язане із Чорнобильською катастрофою – 2 030,7 грн.

Пенсії

З 1 грудня також буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій. Так, мінімальна пенсія становитиме 1 934 грн (на 80 грн більше) – її нараховують за віком за наявності 30 років страхового стажу у жінок та 35 років у чоловіків.

Максимальний розмір пенсії становитиме 19 340 грн – зростання на 800 грн.

Також зросте розмір мінімальної пенсії для громадян, які не працюють віком від 65 років за наявності повного страхового стажу – до 2,6 тис. грн.

Розмір пенсії у зв'язку із втратою годувальника становитиме:

на одного утриманця – 1 934 грн;

на двох – 2 320,8 грн;

на трьох та більше – 2 901 грн.

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції гідності становитиме 4 061,4 грн.

Збільшиться також пенсія і для людей з інвалідністю внаслідок війни:

для І групи – до 12 571 грн;

для ІІ групи – до 10 153,5 грн;

для ІІІ групи – до 9 962,4 грн.

Підвищення, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соцзахисту" складе 967 грн, 773,6 грн та 580,2 грн для першої, другої та третьої групи відповідно.

Соціальна допомога з догляду за особами з інвалідністю внаслідок війни становитиме 1 934 грн та 967 грн для першої групи підгруп А та Б. Для другої та третьої груп – 483,5 грн та 290,1 грн відповідно.