Один показник: скільки ще Київ буде у "червоній" зоні

Київ живе у "червоній зоні" вже 22 дні. Усіх хвилює, коли ж місто вийде з "червоної зони" і чи можливе послаблення карантину, повідомляє Сьогодні.

Покращення спостерігаються практично за всіма показниками, запевнили у Держпродспоживслужбі.

"Єдиний високий показник – це смертність. А от щодо ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне покращення ситуації" , – розповів сайту голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Перевірки навіть уночі

Втім, перевірки по місту продовжуються. Мобільні бригади, до складу яких входять представники РДА, Держпродспоживслужби та Національної поліції, продовжують свою роботу.

"Наразі 40 мобільних бригад працюють вдень і ще 10 проводять перевірки вночі. Контроль за виконанням протиепідеміологічних заходів ми не зменшуємо" , – додає Олег Рубан.

Кого штрафують?

Особлива зона контролю – це ТРЦ. Перевірки там проводять регулярно. За словами Олега Рубана, громадяни без вакцинації намагаються потрапити до торговельно-розважальних центрів.

"Щодня близько 60 штрафів складається саме на ТРЦ, які допускають прохід таких громадян. Контроль буде продовжуватися. Більше того, згідно з постановою Кабміну, будуть посилені вимоги до роботи ТРЦ і в "жовтій зоні" карантину. Вони повинні також працювати з контрольними сертифікатами про вакцинацію, як і в "червоній зоні". Послаблень для них поки що не буде" , – додає Олег Рубан.

За словами співрозмовника, рішення про послаблення карантину ухвалюється на рівні Кабінету міністрів та державної комісії. Тому робити прогнози на сьогодні дуже рано.