Настя Каменських виступила в трендовому образі

Українська співачка Настя Каменських презентувала нову пісню "Обидно" на концерті "Вечір прем'єр". Для виступу вона обрала шкіряний костюм насиченого синього кольору та доповнила образ яскравим макіяжем, повідомляє 24 Канал.

Артистка поділилася світлинами з-за лаштунків на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вкотре надихнула шанувальниць на яскравий look. Каменських постала перед камерою в темно-синьому шкіряному костюмі, що складався з мініспідниці та накидки з довгими рукавами. Також одягнула жовту кофту з глибоким декольте. Серед аксесуарів яскравий look довершили ланцюжки на шиї, сережки та пояс з великими буквами NK.