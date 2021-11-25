Чоловікам в Україні можуть дозволити брати "дитячі" відпустки
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №6343 щодо додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Про це, із посиланням на картку відповідного документу на сайті ВРУ, повідомляє Depo.ua.
Ініціаторами проекту закону виступила група народних депутатів спільно із заступницею голови парламенту Оленою Кондратюк.
Метою проекту закону є вирівнювання у правах працівників жіночої та чоловічої статі, які мають дітей, а також батьків, які не є подружжям, у їх можливостях щодо отримання додаткової відпустки для приділення більшої уваги своїм дітям.
Що пропонує законопроект
Законодавчою ініціативою пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України – доповнити главу V "Час відпочинку" статтею 761, якою встановлюється, що додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів щорічно надається:
- працівнику, який має двох або більше дітей віком до 15 років;
- дитину з інвалідністю;
- робітникам, які всиновили дитину;
- матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
- одинокій матері;
- батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
- працівнику, який взяв під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
Уточнюється, що за наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Передбачається, що зазначена відпустка може бути:
- поділена за домовленістю між батьками (опікунами, усиновлювачами) на їхній розсуд;
- використана одночасно чи в різні строки.
Оскільки глава V "Час відпочинку" доповнюється статтею про додаткову відпустку всіх працівників (а не лише жінок), стаття 1821 глави ХІІ "Праця жінок" із Кодексу вилучається.
Аналогічні зміни мають бути внесені до частини 1 статті 19 закону України "Про відпустки".
На думку ініціаторів законопроекту, його ухвалення:
- сприятиме реалізації батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей, піклування про їх здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання;
- забезпечить рівність прав матері та батька.
Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №3695, яким урівнюються права жінок та чоловіків на декретну відпустку при народженні дитини.
Відомо, що цей документ є першим із пакета "Партнерства Біарріц", ініційованого дружиною президента Оленою Зеленською. Ним передбачається, що чоловіки, як і жінки, зможуть брати оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 днів без урахування святкових і вихідних.
Довідка: Раніше чоловік міг оформити такий декрет тільки після надання довідки з місця роботи чи навчання матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її декрету.
Тепер оформити таку відпустку чоловік може так само, як і жінка – написати відповідні заяви та узгодити всі нюанси з роботодавцем.