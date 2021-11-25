Чоловікам в Україні можуть дозволити брати "дитячі" відпустки

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №6343 щодо додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Про це, із посиланням на картку відповідного документу на сайті ВРУ, повідомляє Depo.ua.

﻿Ініціаторами проекту закону виступила група народних депутатів спільно із заступницею голови парламенту Оленою Кондратюк.

Метою проекту закону є вирівнювання у правах працівників жіночої та чоловічої статі, які мають дітей, а також батьків, які не є подружжям, у їх можливостях щодо отримання додаткової відпустки для приділення більшої уваги своїм дітям.

Що пропонує законопроект

Законодавчою ініціативою пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України – доповнити главу V "Час відпочинку" статтею 761, якою встановлюється, що додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів щорічно надається:

працівнику, який має двох або більше дітей віком до 15 років;

дитину з інвалідністю;

робітникам, які всиновили дитину;

матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

одинокій матері;

батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

працівнику, який взяв під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Уточнюється, що за наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Передбачається, що зазначена відпустка може бути:

поділена за домовленістю між батьками (опікунами, усиновлювачами) на їхній розсуд;

використана одночасно чи в різні строки.

Оскільки глава V "Час відпочинку" доповнюється статтею про додаткову відпустку всіх працівників (а не лише жінок), стаття 1821 глави ХІІ "Праця жінок" із Кодексу вилучається.

Аналогічні зміни мають бути внесені до частини 1 статті 19 закону України "Про відпустки".

На думку ініціаторів законопроекту, його ухвалення:

сприятиме реалізації батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей, піклування про їх здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання;

забезпечить рівність прав матері та батька.

Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №3695, яким урівнюються права жінок та чоловіків на декретну відпустку при народженні дитини.

Відомо, що цей документ є першим із пакета "Партнерства Біарріц", ініційованого дружиною президента Оленою Зеленською. Ним передбачається, що чоловіки, як і жінки, зможуть брати оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 днів без урахування святкових і вихідних.

Довідка: Раніше чоловік міг оформити такий декрет тільки після надання довідки з місця роботи чи навчання матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її декрету.

Тепер оформити таку відпустку чоловік може так само, як і жінка – написати відповідні заяви та узгодити всі нюанси з роботодавцем.