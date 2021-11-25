Новий напад на Україну занадто коштуватиме Росії – Кулеба

Новий напад на Україну занадто дорого коштуватиме Росії, і "не варто цього робити"﻿. Про це, посилаючись на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час брифінгу, повідомляє Ділова столиця.

Він зазначив, що завдання дипломатів — організувати високий рівень міжнародної підтримки, щоб запобігти новій хвилі війни.