Новий напад на Україну занадто коштуватиме Росії – Кулеба
Новий напад на Україну занадто дорого коштуватиме Росії, і "не варто цього робити". Про це, посилаючись на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час брифінгу, повідомляє Ділова столиця.
Він зазначив, що завдання дипломатів — організувати високий рівень міжнародної підтримки, щоб запобігти новій хвилі війни.
"Ми не намагаємось зрозуміти, що в голові у Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити", — сказав Кулеба.