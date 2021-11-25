Необмежене зростання тарифів, штрафи та інше: подробиці меморандуму МВФ

Уряд України не обмежуватиме зростання тарифів для населення. Крім того, буде створено нову наглядову раду НАК "Нафтогаз України". Також будуть розроблені інструменти стягнення боргів населення за рахунок збільшення штрафів і спрощення правозастосування, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ за програмою stand-by.

Що буде тарифами

Влада пообіцяла встановити тарифи на газ вище рівня відшкодування витрат, одночасно захищаючи вразливі домогосподарства.

"Ми зобов'язуємося не вводити обмеження цін на газ, який поставляється домогосподарствам, також гарантувати, що оптові ціни будуть визначатися на прозорому та ефективному ринку. Ми також забезпечимо, щоб всі тарифи на опалення, які визначаються місцевими органами влади, були переглянуті та офіційно затверджені для повного відображення всіх витрат, як пов'язаних, так і не пов'язаних з ціною на газ (включаючи капітальні витрати) до кінця жовтня 2021 року. Будь-яке відхилення від рівня відшкодування витрат, пов'язане зі зростанням цін на газ, буде покриватися прозорою субсидією з державного або місцевого бюджету" , - йдеться в документі.

Будь-які "відхилення від рівня відшкодування витрат", викликані стрибком цін на газ, мають покриватися субсидіями з державного або місцевих бюджетів.

Субсидія

Згідно з текстом документа, асигнування в бюджеті 2022 року на програми субсидій з оплати послуг ЖКГ достатні для тієї ж кількості учасників програм субсидій як і в поточному році за умови незмінності тарифів.

"Однак після перегляду тарифів навесні ми забезпечимо, щоб у переглянутому бюджеті були визначені необхідні ресурси для своєчасного і повного забезпечення зазначеної програми" , - йдеться в документі.

Наглядова рада "Нафтогазу"

Згідно з підписаним документом, нова наглядова рада "Нафтогазу" має запрацювати до кінця січня 2022 року. Влада забезпечить проведення до квітня 2022 року незалежного аудиту.

"Ми ще більше спростимо процедуру зміни постачальника для побутових споживачів, в тому числі гарантуючи, що цьому не завадить наявність розбіжностей між побутовим споживачем і попереднім постачальником або будь-яких вимог про погашення заборгованостей. Крім того, ми гарантуємо, що у побутових споживачів буде право надавати згоду на доступ до історичних даних про споживання, а оператори розподільних мереж повинні будуть надавати доступ до своїх історичних даних про споживання будь-якому постачальнику, якого вибере побутовий споживач. Надання цих даних має бути безкоштовним. Щоб полегшити це, ми подбаємо про те, щоб всі підзаконні акти, необхідні для завершення запуску спільного дата хаба для побутових споживачів, будуть затверджені до грудня 2021 року. Хаб даних стане доступним для всіх учасників ринку до кінця березня 2022 року (структурний маяк)" , — йдеться в документі.

Поділ операторів газорозподільних мереж

Україна пообіцяла створити робочу групу, до якої увійдуть представники НКРЕКП, Міненерго та Антимонопольного комітету, з метою розробки до кінця березня 2022 року спільного плану дій для "забезпечення розробки та дотримання ринкових і антимонопольних правил, включаючи ефективний поділ операторів газорозподільних мереж і постачальників у всіх регіонах, щоб у них не міг бути один і той самий бенефіціарний власник".

"Регулятор буде нести відповідальність за верифікацію ефективності анбандлінгу" , — зазначено в меморандумі.

Крім того, влада повинна забезпечити посилення конкуренції на оптовому ринку газу. Ціни повинні визначатися "на прозорому та ефективному ринку". З травня 2022 року "Укргазвидобування" продаватимуть щорічно не менше 40-50% видобутого компанією газу "на прозорій і конкурентній основі на місцевих біржах з рівним доступом для всіх учасників ринку". До 2024 року ця частка збільшиться до 100%.