МВФ зобов'язав Україну погасити борги перед "зеленими" інвесторами

Україна в рамках отриманого 24 листопада другого траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by взяла на себе зобов'язання погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) до кінця 2021 року і забезпечити 100% розрахунки перед ВДЕ-генерацією з 2022 року, повідомляє УНІАН.

Про це свідчить текст меморандуму з МВФ.

"Ми активізуємо наші зусилля щодо запобігання накопиченню квазіфіскального дефіциту в енергетичному секторі. З цією метою ми зобов'язуємося ліквідувати заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії і запобігти накопиченню боргу в майбутньому" , – йдеться в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною і МВФ за програмою stand-by.

Згідно з новими кількісними критеріями, Україна повинна забезпечити відсутність боргів перед відновлюваною генерацією станом на кінець 2021 року і кінець березня 2022 року.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами з коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ. Борг становить 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західним кредиторам про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 27%.