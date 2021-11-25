Прогноз МВФ: як зміниться курс гривні до долара до 2026 року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2021 рік - 27,32 грн / долар (попередній прогноз - 27,52 грн / долар)

2022 рік - 27,43 грн / долар (попередній прогноз - 27,41 грн / долар)

2023 рік - 27,91 грн / долар (попередній прогноз - 27,66 грн / долар)

2024 рік - 28,00 грн / долар (попередній прогноз - 27,80 грн / долар)

2025 рік - 28,00 грн / долар (попередній прогноз - 27,80 грн /долар).

2026 рік - 28,00 грн / долар (попередній прогноз - 27,80 грн / долар).

Крім того, МВФ погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2021 році з 3,5% до 3,2%. У 2022 році зростання складе 3,6%, у 2023 році - 3,4%, у 2024 році - 3,8%, у 2025 році - 4,0%, у 2026 році - 4,0%.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.