Голі собаки: незвичайні та рідкісні породи без вовни

Аргентинський, еквадорський, болівійський собаки, американський тер'єр і навіть різновид чихуахуа – ці досить рідкісні породи поєднує одна незвичайна ознака – у них немає вовни, повідомляє Профиль.

Голі собаки виглядають по-іншому, але за характером мало відрізняються від своїх родичів: вони прив'язані до людини, добре охороняють будинок і люблять ігри.

Голий чихуахуа

Ці собаки у всьому схожі на звичайних чихуахуа, але мають рідкісний генетичний дефект, через який позбавлені шерсті. Як правило, вони дуже прив'язані до господаря та добре захищають свою територію. У голого чихуахуа є схильність до проблем зі шкірою та застудою, тому догляд та спостереження за здоров'ям дуже важливі.

Американський голий тер'єр

Породу виведено на початку 1970-х років у США. Має чудово розвинену мускулатуру, довгу шию та досить міцний плечовий пояс. Американські голі тер'єри досить розумні, активні та грайливі. З них виходять добрі собаки для сім'ї.

Еквадорська голий собака

Дуже рідкісна порода навіть в Еквадорі. У цих собак трохи вовни є тільки на маківці. Вони енергійні, мають сильний мисливський інстинкт. Також еквадорський гола собака любить звернутися калачиком поряд зі своїм господарем.

Болівійський голий собака

Також дуже рідкісна порода, виведена у Болівії. Представники дуже схожі на ксолоїцкуінтлей і, ймовірно, мають спільних предків. Ці собаки віддані господарям і хоробро захищатимуть їх від усіх, хто здається їм підозрілим. Тому навчання та соціалізація обов'язкова для цієї породи, щоб вихованці могли адекватно реагувати на оточуючих. Як і в інших голих порід, деякі з представників мають невеликі пучки вовни на голові.

Аргентинська собака пила

Безшерста порода, що відрізняється надзвичайно м'якою шкірою. Здебільшого зустрічається в Аргентині. Собаки лагідні, грайливі та легко пристосовуються до нових умов. У деяких є маленькі пучки вовни на хвості та маківці голови.