Мінінфраструктури підписало меморандум із Airbus

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з однією з найбільших авіабудівних компаній Airbus, що передбачає можливість лізингу чи купівлі 22 літаків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Меморандумом закріплюється спільна мета України та Франції – розвиток та співробітництво у сфері авіації, повідомило Мінінфраструктури у четвер.

Документ визначає алгоритм подальшої співпраці держав у рамках створення в Україні національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням повітряних суден майбутнім авіаперевізником.

Сторони також погоджуються обговорити умови, на яких мають намір співпрацювати, зокрема щодо створення сучасного флоту для українського національного авіаперевізника.

Відповідно до тексту меморандуму, зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220); 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350)

Після створення в Україні національного авіаперевізника Airbus також ладен розглянути можливість співпраці з українською авіакосмічною галуззю.

Від Мінінфраструктури документ підписав його голова Олександр Кубраков, від Airbus – віце-президент компанії з Європи та Центральної Азії Кімон Сотіропулос.

Як повідомлялося, Верховна Рада 8 листопада ухвалила за основу законопроект №6298 з поправками до державного бюджету на 2021 рік щодо виділення 2,5 млрд грн для фінансування інфраструктурних проектів, зокрема 500 млн грн на формування статутного капіталу національного авіаперевізника.