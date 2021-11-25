У ВООЗ розповіли, як можна зупинити пандемію COVID-19

Побороти коронавірус і нарешті вийти із пандемії, світу дозволить тільки вакцинація. Зокрема, до кінця року імунізувати потрібно 40% населення, а до літа 2022-го – загалом 70%. Про це заявив глава українського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) доктор Ярно Хабіхт в інтерв’ю, повідомляє РБК-Україна.

"У нас була одна велика мета – зробити щеплення максимальній кількості людей. Ще у вересні ми хотіли вакцинувати 10% населення світу. Україна досягла цієї мети, а 50 країн цього не зробили" , – наголосив фахівець.

За його словами, нині ж ВООЗ підняла планку в кампанії імунізації – до кінця грудня 2021-го вакцинувати потрібно вже 40% людей у світі. Наприклад, Україні, щоб виконати це завдання, потрібно щотижня робити 1,5-1,7 млн щеплень.

"Що зараз дуже важливо, так це поставлені нами цілі: 40% повинні бути вакциновані до кінця року і 70% всього населення – до літа 2022 року. Але в старших вікових групах цей показник може бути ще вище. Це потрібно, щоб подолати пандемію і вийти з цієї ситуації" , – запевнив фахівець.

Ярно Хабіхт каже, що насамперед вакцинацією варто охопити вразливі категорії населення. Це літні люди і ті, у кого є хронічні захворювання, такі як хвороби серця, діабет і рак.

"Нам потрібно виконати велику роботу, щоб достукатися до них. В Україні 24% всього населення вакциновано двома дозами і 31% – принаймні однією. Але це дорівнює 24% у віковій групі старше 60 років. Те ж саме з 80+, а це бабусі й дідусі багатьох українців. Тепер нам потрібно докласти зусиль, щоб захистити їх" , – наголосив представник ВООЗ.

За його словами, це так важливо, тому що до лікарень із коронавірусом зазвичай потрапляють саме невакциновані пацієнти.

Хабіхт зауважив, що є багато стимулів, щоб переконати людей вакцинуватись. Він додав, що в різних країнах людям доводили, що вакцини проти COVID-19 безпечні та ефективні.

"Потім було багато фотографій, обмеження, далі з'явилися позитивні стимули, грошові й ні. Я думаю, що українська влада пробує багато чого з цього. Вони також розмовляли з мерами та з іншими людьми на місцях, які намагалися вакцинувати лідерів думок. Інші забезпечили доступність вакцин" , – розповів представник ВООЗ.

Він додав, що доступ до вакцинації повинен бути легким, а чиновники мають слухати людей, адже одні хочуть прийти на щеплення до пункту – за записом і в конкретний час, а інші воліють це зробити будь-коли, наприклад, у супермаркеті.