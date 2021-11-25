СБУ знешкодила велику ботоферму спецслужб РФ

Служба безпеки України під час слідчо-оперативних дій у Херсонській області викрила потужну ботоферму, яка діяла на користь російських спецслужб. Про це, посилаючись на прес-службу СБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зловмисники проводили спеціальні інформаційні операції з розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Для реалізації підривної діяльності вони створили понад 20 тис. фейкових аккаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах. З анонімних профілів поширювали дезінформацію про внутрішню ситуацію в країні. розсилали неправдиві повідомлення про мінування інфраструктурних об'єктів на території регіону", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до організації ботоферми причетно кількох місцевих жителів, які встановили технологічне обладнання за адресами свого проживання. Для маскування облікових записів зловмисники використовували спеціальні телекомунікаційні пристрої. Оплату від своїх кураторів вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

Під час обшуків за адресами перебування організаторів протиправної діяльності у Херсонській області правоохоронці виявили понад 3 тис. сім-карток, а також комп'ютерну техніку з підтвердженнями незаконних дій.

Вирішується питання про повідомлення зловмисників про підозру у скоєнні злочину та обрання судом запобіжних заходів. У рамках кримінального провадження за ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Встановлюються всі обставини правопорушень щодо притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинів проти держбезпеки.