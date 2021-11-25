У Китаї заявили, що не підуть на компроміс щодо Тайваню

ЗС США провели серію провокацій у Тайванській протоці та Південно-Китайському морі та роблять безвідповідальні дії в регіоні. Про це заявив на регулярній прес-конференції в четвер офіційний представник Міністерства оборони КНР У Цянь, повідомляє ТАСС.

"Протягом певного часу США зробили низку безвідповідальних заяв щодо Тайваню, Південно-Китайського моря і розвідувальних польотів корабельної авіації, зробили чимало провокацій, у зв'язку з цим Китай цілком природно виявлятиме завзятість і рішуче боротиметься з цим" , - сказав він.

"Ми багаторазово заявляли, що принципами розвитку відносин між збройними силами двох країн є недопущення зазіхань на суверенітет КНР, її гідність і ключові інтереси. Особливо це стосується Тайваню, Китай не допустить появи будь-якого простору для компромісу, американська сторона не повинна мати будь-яких ілюзій із цього приводу" , - зазначив представник Міноборони КНР.

Як повідомила прес-служба Сьомого флоту США, ракетний есмінець USS Milius класу Arleigh Burke у вівторок здійснив прохід через Тайванську протоку.