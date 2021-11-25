Топ-5 розкішних образів на Новий рік 2022

Зовсім скоро вся країна відзначатиме Новий Рік. Передсвяткові клопоти завжди дуже приємні, особливо, якщо стосуються якихось б'юті штучок. Далі про стильні образи, які зроблять вас королевою, повідомляє УНІАН.

Стиліст Росіна Трач зазначила, що Новий Рік - найяскравіше і феєричне свято, тому шик, блиск, паєтки як не можна до речі.

Звичайно ж, в цьому році будуть доречними всі відтінки води - від темно смарагдового і синього до пастельного бірюзового і небесно-блакитного. Колірна гамма настільки широка, що володарка будь-якої зовнішності вибере свій ідеальний відтінок.

Що одягнути на Новий Рік 2022 / instagram.com/kodzayeva

Білий колір. За всіма канонами він уособлює розкіш, дорожнечу, чистоту і достаток. Якщо хочеться посилити саме ці якості - сукня, комбінезон або брючний костюм вам в цьому допоможуть. Матеріал може бути з блиском і мерехтінням.

Що одягнути на Новий Рік 2022 / instagram.com/greenteanosugar

Відтінки золотого. Будь-які від світло платинового до насиченого коричневого для залучення багатства і успіху. Теплі кольори краще підбирати дівчатам, у яких в колористиці зовнішності переважає теплий відтінок. Тоді будете красивою ви в сукні, а не сукня на вас.

Що одягнути на Новий Рік 2022 / instagram.com/ateliebrunabittar

Металік і відтінки сріблястого. Вибір нарядів в цьому кольорі величезний: довгі і короткі, вечірні та коктейльні, футляри і хвилясті сукні А-силуету. Особливо ефектні в них будуть дівчата з холодною колористикою зовнішності. Тканини вибираємо найрізноманітніші.

Що одягнути на Новий рік 2022 / instagram.com/venswifestyle⠀

Смугастий принт. Куди ж без нього? Сам принт повинен бути гармонійний зовнішності і відповідати масштабності: тонка смуга для мініатюрних фігур, більш широка для дівчат з апетитними формами. І краще щоб це була вертикальна смуга невеликими фрагментами.