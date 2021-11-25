Українці стали активно купувати валюту

Курс іноземної валюти в Україні почав стрімко зростати: долар зріс у ціні на гривню лише за кілька тижнів, повідомляє ТСН.

На думку економіста Григорія Кукурудзи українці почали скуповувати валюту на тлі новин про можливе загострення конфлікту з Росією.

"Настрої ринку суттєво посилені саме військовими ризиками, які, на жаль, підтверджуються одразу з офіційних джерел української влади, американської преси та російської сторони. Тиск одразу з трьох сторін призвів до високої паніки населення. Він останні кілька днів вигрібає валюту з кас банків, банки не встигають довозити", – каже економіст Григорій Кукурудза.

Експерт вважає, що із-за подорожчання долара, у вартості можуть додати паливо і продукти. Предмети побуту, речі, інші товари повинні залишитися без змін, тому що із-за локдауна магазинам і так бракує покупців.

"Можуть зрости ціни на найдешевші продукти в кошику, а також транспорт, прив'язаний до нафтопродуктів. На середньому класі, на преміум-класі не позначиться, бо там пригнічений попит через локдаун", - вважає фахівець.

На думку експерта, спрогнозувати курс долара на найближчий місяць складно.

Вже на початку наступного року має стабільно затриматись на позначці від 27 до 27,5 грн.

Національний банк України на четвер, 25 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,93 грн/дол., тобто гривня ослабіла на 7 копійок в порівнянні з попереднім показником.