Чорна п'ятниця: як уберегтися від шахраїв в інтернеті

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення - компанії ESET дали поради, як уберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті під час розпродажів, повідомляє УНІАН.

"Чорна п'ятниця і Кіберпонеділок вже зовсім скоро, тому більшість з нас активно шукає вигідні пропозиції на товари... Однак онлайн-шопінг теж несе певні ризики. Наприклад, ви можете стати жертвою шахраїв, які викрадають конфіденційні дані й потім продають їх у даркнеті, або випадково завантажити на свій смартфон шкідливе програмне забезпечення" , - повідомили в компанії.

Однак, згідно з повідомленням, якщо здійснювати покупки в інтернеті уважно і дотримуватися основних правил кібергігієни, можна використовувати період спеціальних пропозицій з максимальною вигодою.

У чому небезпека відкритих Wi-Fi

Як відзначають фахівці з кібербезпеки, не варто здійснювати онлайн-платежі при підключенні до відкритих Wi-Fi — у вас можуть викрасти банківські дані або ваш пристрій може бути інфіковано шкідливим програмним забезпеченням. Будь-які операції з конфіденційними даними необхідно проводити тільки при підключенні до безпечних і перевірених точок доступу в інтернет, тому краще використовувати мобільний інтернет або домашню мережу Wi-Fi.

Однак не варто забувати про захист домашньої мережі.

"Якщо ви не змінювали налаштування безпеки роутера, встановлені за замовчуванням, саме час їх перевірити. У разі необхідності виконання операції при підключенні до незахищених Wi-Fi використовуйте віртуальну приватну мережу (VPN), щоб зашифрувати свій трафік і безпечно робити покупки в інтернеті" , - повідомили в ESET.

Як захистити пристрій від шкідливих програм

Оскільки для покупок в інтернеті користувачі використовують переважно смартфони, слід подбати про їхню безпеку.

Перш за все, фахівці рекомендують встановити надійне рішення для захисту пристрою від інфікування загрозами, а також від підроблених веб-сайтів, які використовують шахраї для виманювання у користувачів конфіденційної інформації. Крім того, для додаткового захисту необхідно налаштувати пароль для розблокування і вхід за допомогою біометричних даних — особи або відбитка пальця.

Як безпечно оплачувати замовлення на смартфоні

Ще один важливий рівень безпеки, про який в компанії ESET радять не забувати - захист онлайн-платежів. Більшість рішень з безпеки для смартфонів зазвичай мають цю функцію. Вона дозволяє перешкоджати діям шахраїв, які намагаються перехопити платіжну інформацію за допомогою фішингу або інших загроз.

Крім того, функція забезпечує захист банківських і платіжних додатків від шкідливого програмного забезпечення, яким може бути інфіковано пристрій, і запобігає заміні або зчитуванню інформації з екрана при відкритті певних програм. Додатково до цього слід налаштувати багатофакторну аутентифікацію, яка передбачає повторне підтвердження кожного платежу.

Як розпізнати шахрайське рекламне повідомлення

За даними ESET, не варто забувати про вже перевірене часом правило: якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, ймовірно, це шахрайство. Якщо ви натрапите на рекламу зі знижками 90% на дорогі бренди, краще її не відкривати.

Експерти з кібербезпеки попереджають: при натисканні на таку рекламу ви можете бути перенаправлені на фішинговий або підроблений вебсайт, що збирає конфіденційну інформацію, включаючи платіжні дані, або ваш пристрій може бути інфіковано загрозами.

"Єдині, хто витягне з цього вигоду, - зловмисники. Тому, щоб не стати жертвою подібних шахрайських схем, вводьте конфіденційні дані тільки на безпечних сайтах" , - зазначають в ESET.

Згідно з повідомленням, як правило, шахрайські рекламні оголошення містять помилки й розміщуються на сумнівних сайтах. Якщо на перший погляд нічого не викликає підозри, краще перевірити більш уважно — занижені ціни й неправильне написання веб-адреси можуть свідчити про шахрайство.

Як повідомлялось, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їхнього подальшого блокування.