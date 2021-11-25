Ф'юрі вимагає бій з Усиком

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжує наполягати на тому, щоб його наступним суперником став українець Олександр Усик. 33-річний британець не збирається надовго затримуватись на професійному рингу і хоче проводити лише значимі бої, повідомляє Обозреватель.

Про це екстравагантний Циганський Король у досить спокійній для себе манері розповів у коментарі YouTube-каналу Boxing Social. Постав він у веселій блакитній шапочці на тлі ялинки.

Тайсон Ф'юрі перед Різдвом. Джерело: скріншот

"Я займаюся в залі, проводжу спаринги і перебуваю у чудовій формі. Я хотів би в наступному бою побитися з Усиком. Ми об'єднали б усі пояси. Але для цього потрібно, щоб Джошуа відійшов убік. А потім Ентоні міг би зустрітися з переможцем нашого бою. І на цьому – все, я закінчу" , – заявив Тайсон.

Нагадаємо, Ентоні та Олександр збираються організувати реванш на початку весни 2022 року. Тайсон повинен провести поєдинок з обов'язковим претендентом по лінії WBC – Ділліаном Уайтом. Проте неординарний боксер, який уже не раз збирався завершувати кар'єру, не палає бажанням розмінюватися "на дрібниці" і має намір заробляти лише великі гонорари.