Метро на Виноградар перетворюється на довгобуд

У Єдиному реєстрі судових рішень можна знайти низку матеріалів та справ, за якими київський метрополітен та столична прокуратура намагаються повернути гроші від "Київметробуду". Сам "Київметробуд" в одній з судових справ заявляє про арешт своїх рахунків та, відповідно, неможливість дотриматися умов договору на будівництво, повідомляє Дзеркало тижня.

Джерело: facebook/Сергій Гринкевич

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Київметробуд" про стягнення грошових коштів у розмірі 2,543 млрд грн через невиконання договору щодо будівництва метро на житловий масив Виноградар. Це випливає з тексту низки судових ухвал, що оприлюднені в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням умов договору № 744-ДБМ-18 від 20 листопада 2018 року, укладеного між сторонами", - йдеться в матеріалах справи.

Зазначається, що "Київметробуд" має повернути невикористану суму від одержаної попередньої оплати у розмірі 2,543863 млрд грн.

Водночас при подачі позову КП "Київський метрополітен" не змогло сплатити судовий збір у розмірі 794,5 тис. грн через те, що рахунки підприємства перебувають під арештом.

Наразі відомо, що суд відхилив прохання "Київського метрополітену" про сплату судового збору після завершення справи та стягнення грошей з "Київметробуду", на яке, вочевидь, розраховує метрополітен. Суд дав час "Київському метрополітену" на пошук грошей та сплату судового збору.

Нагадаємо, на початку 2020 року генпідрядник проєкту по продовженню Сирецько-Печерської гілки київського метрополітену - ПАТ "Київметробуд", повідомив, що терміни будівництва станцій метро на житловому масиві Виноградар переноситься на рік.

Згодом стало відомо, що "Київметробуд" через суд знову намагається змінити терміни здачі метро на Виноградар. Цей позов був частково задоволений в суді. Нові умови договору передбачали здачу об'єкту до кінця грудня 2022 року.

Цікавою деталлю цього позову було те, чому "Київметробуд" вимагав продовжити терміни будівництва. Підприємство повідомляло про накладення арештів в межах кримінальних проваджень на свої банківські та казначейські рахунки, у зв'язку з чим "Київметробуд" був позбавлений можливості розпоряджатись грошовими коштами, сплаченими "Київським метрополітеном" як аванс.

У березні 2021 року у соцмережах стали з'являтися повідомлення, що на будівництві обіцяного мером Києва Віталієм Кличком метро на Виноградар немає ні техніки, ні будівельників.

Днями Київська міська прокуратура звернулася з позовом до "Київметробуду" в інтересах "Київського метрополітену", оскільки з'ясувалося, що замість того, щоб вкладати в будівництво, компанія-метробуд поклала на депозит 1,5 млрд бюджетних коштів та отримує з них відсотки. Підготовче засідання у цій справі мало відбутися вчора, 24 листопада. З Реєстру судових рішень відомо також про ще один позов, в рамках якого "Київський метрополітен" буде намагатися стягнути з "Київметробуду" 1,6 млн грн. Підготовче засідання у справі призначене на 13 грудня 2021 року.