Україна обговорить постачання зброї з новим урядом Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна обговорюватиме з новою владою Німеччини питання постачання зброї до нашої країни. На його думку, цьому поки що ніщо не перешкоджає. Про це, із посиланням на брифінг голови МЗС, пише Мария Кучерявец, РБК-Україна.

За словами міністра, на кожній зустрічі із представниками Бундестагу українська сторона говорила про те, що в коаліційній угоді має зберегтися підтримка європейської інтеграції України.

"І ми раді бачити, що ця теза знайшла відображення. Тому якихось супер коригування політики не буде. Німеччина країна послідовна, рухатимемося вперед. Щодо питання зброї, то наша позиція залишається незмінною – ми не бачимо перешкод для постачання зброї та зміцнення обороноздатності України з будь-якої держави", – зазначив Кулеба.

Він зазначив, що поки що немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для таких рішень, і додав, що Україна обговорюватиме відповідні питання з новим німецьким урядом.