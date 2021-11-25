У трьох регіональних аеропортах України розпочнуться ремонтні роботи

Початок ремонтних робіт у трьох регіональних аеропортах України та завершення робіт в аеропортах Дніпра та Кривого Рогу заплановано на 2022 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У 2022 році плануємо ... початок робіт в аеропорту "Полтава", оскільки проектно-кошторисна документація до кінця цього року буде затверджена державною експертизою, буде оголошено тендер і ми сподіваємося, що наступного року розпочнуться будівельні роботи" , - повідомив радник програми. президента "Велике будівництво" Олег Варивода під час форуму "Велике будівництво: авіація та туризм" у Києві у четвер.

За його словами, у планах на 2022 рік – початок перебудови аеропортів Житомира та Чернівців.

Крім того, у 2022 році планується закінчення робіт в аеропортах Дніпра та Кривого Рогу.