В Естонії прийняли закон про заборону обладнання 5G від Huawei

Парламент Естонії у фінальному третьому читанні підтримав законопроєкт "про електронні комунікації", серед положень якого - заборона використання в країні обладнання 5G від китайської компанії Huawei.﻿ Про це, із посиланням на ЗМІ Польші, повідомляє Європейська правда.

За проєкт проголосували 73 депутати зі 101, двоє - проти, один - утримався.

У проєкті прописані ринкові правила для технології 5G в країні. Він переносить у національне законодавство положення євродирективи про комунікації та прописує вимоги до обладнання, програмного забезпечення у мережах комунікацій і дотримання прав споживачів.

Раніше, восени 2020 року, обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G заборонила Швеція.