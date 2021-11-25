Apple планує випускати власні 5G модеми

Apple налагоджує партнерство з TSMC, щоб замовити у компанії виробництво модемних чипів 5G. Раніше також з'ясувалося, що iPhone 14 Pro отримає новий порт та універсальну зарядку, повідомляє Сьогодні.

Тепер виробник "яблучних" гаджетів сподівається зменшити свою залежність від Qualcomm, пише Nikkei Asia.

Планується, що тайванський титан чіпів почне виробляти модеми 5G для iPhone з 2023 року.

Apple планує використати технологію 4-нанометрового чіпа для виробництва свого першого власного модему 5G.

Компанія також працює над власним чіпом управління живленням спеціально для модему.

В останній серії iPhone такі компоненти виробляла компанія Qualcomm зі США, але тепер Apple вирішив налагодити стосунки з тайванською компанією.

Дві американські компанії нарешті врегулювали тривалий судовий позов з стосовно ліцензійних відрахувань 2019 року.

Після цього Qualcomm підтвердила, що її частка замовлень на модеми для iPhone впаде приблизно до 20% у 2023 році.

Інтеграція чіпа TSMC дасть американському техногіганту більше контролю за можливостями інтеграції обладнання, а також підвищить ефективність чіпів, вважають фахівці.

Розробка мобільних модемів є складним завданням, оскільки вони мають підтримувати всі старі протоколи зв'язку – від 2G, 3G та 4G до новітніх стандартів 5G.

Офіційно Apple і Taiwan Semiconductor Manufacturing Company відмовилися коментувати цю історію.